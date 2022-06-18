فرقة “فري غروف” الموسيقية للجيش الأمريكي في جولة بالمغرب

هبة بريس

تقوم الفرقة العسكرية الامريكية الموسيقية “فري غروف” في الفترة ما بين 17 و 28 يونيو الجاري بجولة للمغرب، وذلك على هامش تمرين الاسد الافريقي 2022 .

وذكر بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالرباط اليوم السبت، أن الفرقة العسكرية الأمريكية “فري غروف” ، وهي فرقة الجاز الأولى للجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا وتتكون من جنود موسيقيين موهوبين تم اختيارهم خصيصا لقدراتهم في الارتجال وترتيب الجاز ، ستقدم سلسلة من الحفلات الموسيقية المجانية للجمهور المغربي من مزيجها الفريد من موسيقى الروك والبوب والجاز الأمريكي مبرزا أن هذه الحفلات تتم “احتفالا بالتدريبات العسكرية للأسد الأفريقي وشراكتنا الأمنية الثنائية”.

وأضاف البلاغ أن هذه المجموعة من الموسيقيين العسكريين ذوي المهارات العالية تقوم بأداء موسيقى من مجموعة واسعة من أنماط الجاز والروك الموسيقى اللاتينية ، إلى جانب الترفيه عن القوات الأمريكية، مضيفا انها تقدم عروضها بانتظام أمام كبار قادة الجيش الأمريكي وضيوفهم الدبلوماسيين.

واوضح أن برنامج جولة “فري غروف” ، التي تسهر على تنظيمها سفارة الولايات المتحدة بشراكة مع مؤسسة EMAA وشركاء محليين آخرين ، سيتوزع على الدار البيضاء يوم 17 يونيو في ساحة الأمم المتحدة في إطار مهرجان اليوم العالمي للموسيقى، وقصبة المهدية في 19 يونيو ، والرباط في 21 يونيو بساحة المكتبة الوطنية، وطنجة يوم 23 يونيو (الكورنيش) وأكادير يوم 26 يونيو ساحة الوحدة (الكورنيش) وتارودانت يوم 28 يونيو بساحة 20 غشت.

وأشار إلى أن جميع الحفلات الموسيقية ستبدأ على الساعة السابعة مساء وستكون مجانية ومفتوحة أمام الجمهور.

وخلص البلاغ إلى أن باحثة فولبرايت الأمريكية كاتي هيكس وفرقتها من الموسيقيين المغاربة الذين يعزفون موسيقى تيرويسا ستقوم بالعزف مع “فري غروف” في الرباط وأكادير وتارودانت.

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