بوتين: روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي.

وقال بوتين خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: “روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، فنحن نمتلكها، ويجب على الجميع أن يعرفوا ذلك، وسنستخدمها إذا لزم الأمر لحماية سيادة بلادنا”.

وحذر بوتين من تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أن من سيفعل ذلك سيكون قد تجاوز الخطوط الحمراء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0