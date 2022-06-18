الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي

2022-06-18 / 09:46
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تهدد أحدا بالسلاح النووي.

وقال بوتين خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: “روسيا لا تهدد أحدا بالأسلحة النووية، فنحن نمتلكها، ويجب على الجميع أن يعرفوا ذلك، وسنستخدمها إذا لزم الأمر لحماية سيادة بلادنا”.

وحذر بوتين من تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أن من سيفعل ذلك سيكون قد تجاوز الخطوط الحمراء.

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‫21 تعليقات

  1. أمريكا وحلفائها اذا تحركوا بقرب محيط روسيا
    سوف تزعج بوتين ويفعلها دون تردد باطلاق صواريخ عابري القارات ..

  2. لن تستطيع روسيا اللجوء الى السلاح النووي لان العالم كله لن يتحمل فكرة الحرب النووية ونجد ان الصين وهي اقوى حليف لروسيا بداءت تتباعد شيئا ما عن مساندة غزو روسيا لاوكرانيا لمصالحها الاقتصادية المرتبطة بامريكا واوربا..

  3. استخدام السلاح النووي سيكون نهاية الحضارة الغربية والأوروبية لتنتقل الحضارة إلى أفريقيا وأمريكا الجنوبية..

  4. روسيا تعلم جيدا ما يفعله الناتو و امريكا انهم يعلموا تمام انهم خاسرون اذا دخلوا حربا نووية مع روسيا التي تمتلك رؤوسا نووية كبيرة ..

  7. بوتين يستعرض قوته على الناتو في حالة مساء اراضي روسيا سوف تكون حرب نووية حقيقية .

  8. امريكا تمتلك استخبارات قوية وتستطيع كبح الهجوم النووي ان حدث سوف يتم توجيه ضربة انتقامية لروسيا والهدف سيكون مخازن القنابل والصواريخ النووي الروسية..

  9. لم يكن لدى الناتو مقارنة مع روسيا سوى امريكا فأي تحالف بدون امريكا سينهزم هذا التحالف بسرعة فائقة لان اوربا بتاريخها أعتادت على الهزائم بالحروب..

  10. ان استخدم النووي فعلا فان كلا طرفي النزاع (روسيا والناتو) سيدمران ومعهم حلفائهم والدول القريبة من مسرح عمليات الحرب..

  11. المفروض ان يعتبر صناعة الأسلحة النووية (الرهيبة) جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وحتى إذا لم يتم استخدامها..

  13. من المستحيل جدا ان تعرف حقيقة كل دولة كم رؤوس نووية تمتلك اين الرقابة الدولية..

  14. ان بقي الأمر على هذا النحو ستشتعل الحرب العالمية الثالثة ولا احد يستطيع ايقافها نسأل الله تعالى السلامة …

  15. روسيا تمتلك صاروخ قادر على تدمير دولة أوروبية بحجمها فلماذا لم يذكروه الاعلام الحربي..

  16. ننتظر بفارغ الصبر من روسيا و الصين القضاء على قوى الشر التي تقودها امريكا ..

  17. صراع القوى العظمى والتسابق حول المراتب الاولى الاقوى على الصعيد العالمي وذالك ما يشبه مبارة ..

  18. التهديد بالنووي هو سلاح الضعيف وهذا حال بوتن والذي يظهر على ضعفه وضعف دولته سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا في الخلافات والنزاعات …

  19. المجد لروسيا العملاقة بتاريخها القوي رغم سقوط الاتحاد السوفياتي نشىء اتحاد روسي قوي..

  20. في حالة نشوء الحرب سيدمر كل العالم . والنتيجة الحرب الروسية الاكرانية التي يعيش العالم في ظل الأزمة وارتفاع الأسعار والمحروقات و…

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