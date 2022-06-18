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إيقاف 6 أشخاص بتهمة ترويج أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

2022-06-18 / 09:30
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هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية المتزامنة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والقنيطرة ووجدة، يوم الخميس 16 يونيو الجاري، عن توقيف 06 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وقد جرى توقيف المشتبه بهم في إطار عمليات متفرقة نفذتها عناصر الشرطة القضائية بالمدن المذكورة، وذلك بعد رصد نشرهم لإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع معدات اتصال تستعمل في عمليات الغش المدرسي، تتكون من بطاقات للاتصال الهاتفي موصولة بسماعات لاسلكية وبطاريات للشحن.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضايا من حجز 57 جهازا من نوع “VIP PRO”، بالإضافة إلى العشرات من السماعات اللاسلكية الدقيقة الخاصة بها، علاوة على 392 بطارية و108 هاتف محمول، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص الموقوفين.

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