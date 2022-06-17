وزارة الفلاحة: أسعار المواشي بالأسواق في نفس مستويات الموسم الماضي
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن أسعار الأغنام والماعز، وخاصة الأغنام، في الأسواق وأسواق المواشي، هي في نفس مستويات الموسم الفلاحي السابق، خلال نفس هذه الفترة من عيد الاضحى.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “إجراءات حماية الرصيد الحيواني في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية الذي أطلقه جلالة الملك، حفظه الله، في فبراير 2022 وكذا تحسين الموارد الرعوية والعلفية منذ شهر مارس، مكنت من تحسين وضعية سوق الحيوانات الحية مقارنة بالوضعية قبل شهر فبراير، حيث كانت الأسعار منخفضة بشكل خاص”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للأبقار المسمنة، ظلت أسعار اللحوم عند المستويات المتوسطة المعتادة، أي 62 – 65 درهم/كلغ عند الخروج من المجازر.
أما بالنسبة لأسعار منتوجات الدواجن، يبرز البلاغ، فقد شهد البيض انخفاضا بنسبة 5 إلى 7 في المائة مقارنة ب 2020-2021، في حين تظل أسعار لحم الدجاج عند 16 درهما/كلغ في أسواق الجمل
33 تعليقات
ارتفاع والتهاب اسعار المواد العلفية لتسمين الاضاحي ما يؤدي حتما بارتفاع صاروخي الاضاحي..
لاتنتضرو الرحمة من الحكومة الا من الله جلت قدرته لقد مات عمر رضي الله عنه .الذي كان يقول بطون المسلمين اولى ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل وزير الفلاحة يدخل الأسواق.؟ لا.
الدليل انه يغرد خارج السرب. دعيناكم لله
الله يخذ فيكم الحق في الدنيا والآخرة
20، بالمءة حتى 25،بالماءة، زايدة،هذ،العام اتقوا الله ف ٧ذ،الشعب الصبور
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نتمنى ان الشعب يستعيد قوته واعلان مقاطعة في كل المواد القابلة للزيادات حتى تعرف تحسنا في اثمنتها ..
اللهم كن في عون الفقراء والمساكين الذين يعيشون تحت رحمتك ..
اضاحي هذه السنة لا تبشر اثمنتها بالخير فقد ارتفع الكبش مقارنة بالسنة الماضية حوالي 1300 درهم الكبش الواحد ..
لماذا عندو الحكومة على التزام الصمت وتركته المواطن يغرق في مستنقع الزيادات .
اه بحال بحال هي تزات واحد 1000درهم عل داك العام
المرجو من الشعب المغربي عدم اقتناء أضحية العيد هده السنة نضرا لغلاء الاسعار مع العلم بأنه سنة مؤكدة ،ان الله غفور رحيم . ومقاطعة المواد الغير الأساسية تضامنا مع الطبقة الفقيرة
Le mouton est trop cher alors moi j achete pas.
الواقع يقول غير ذلك الأسعار ارتفعت ب1500درهم مقارنة مع السعر العادي لذلك لن نحتفل هذه السنة بهذه المناسبة لعدة أسباب و على رأسها الوضعية الاقتصادية و الغلاء الفاحش، علما انها فقط تقليد و لا علاقة لها بالواجب الديني،.
ونترك هذه الماشية لسي أخنوش و أمثاله من أجل تنظيم حفلاتهم الباذخة دون أن يقعوا تحت ضغط الأسعار، الطبقة الفقيرة و المتوسطة يتنازلون و يتضامنون مع الطبقة الثرية .
الله يأخذ الحق
عاد شريت خروف ب 2000dh مقارنة مع خروفش شريتو العام الفايت ب 1600dh مع العلم ديال هاد العام صغير بزاف على ديال العام الفايت. الحكومة مابقاتش عايشة معانا فالمغرب.