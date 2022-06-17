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جامعة الدول”: الدور العربي يمكن أن يساعد في إنهاء الأزمة الأوكرانية

2022-06-17 / 22:09
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هبة بريس _ وكالات

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الجامعة تبنت موقفا حياديا إيجابيا إزاء الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول العربية قد تلعب دورا في إنهاء الصراع.

وذكر في مقابلة مع شبكة “العين” الإخبارية، أن جامعة الدول العربية اتخذت “موقفا محترما مبنيا على الحياد الإيجابي”، وأن علاقاتها جيدة مع الروس والأوكرانيين، وكذلك مع الغرب عموما.

وأضاف: “الدور العربي يمكن أن يكون عاملا مساعدا في إنهاء هذه الحرب، ولكن يحتاج إلى أكثر من عنصر وأكثر من طرف حتى يتهيأ المسرح لنجاح الجهد العربي”.

وردا على سؤال حول إمكانية إرسال الجامعة العربية مبعوثا في الأزمات الدولية، قال زكي إن “هناك إمكانية لذلك وليس مسألة مسميات”.

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