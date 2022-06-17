بعد فراغ خزينته المالية..تبون يستجدي فنزويلا لدعم البوليساريو
هبة بريس _ ع عياش
استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ، نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي يقوم يزيارة رسية للجزائر تدوم لأيام.
وعقد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الفنزويلي، نيكولاس مباحثات ناقشا من خلالها العلاقات الثنائية الجزائرية الفنزويلية في ظل العزلة الدولية التي تعانيها فنزويلا والجزائر معا .
وبطلب من الرئيس الجزائري اعلن نؤكولاس مادورو دعم “بلاده لجبهة البوليساريو وتقديره لموقف الجزائر إزاء النزاع”، موردا أن الجزائر وفنزويلا تتقاسمان نفس التصور.
ووعد مادورو خلال لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار “لتمويل تطوير وتحسين مستوى المعدات العسكرية لجبهة البوليساريو، ”
وتعتمد فنزويلا موقفا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية من خلال إعترافها بجبهة البوليساريو،
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
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2 تعليقات
تشبت غريق بغريق
مجرد تساؤل.
هل هذا خبر !!!؟؟؟
أولا يجب التذكير أن المغرب لا يعترف بالرئيس مادورو بل يعترف بخصمه خوان غوايدو رئيس البرلمان كرئيس لفنزويلا في تبعية عمياء لأمريكا. وبفضل ضغط بوتين ها هي أمريكا ترفع العقوبات على فنزويلا وتتودد إلى مادورو.
ثانيا الخبر قديم ومر عليه أسبوع كامل، حيث أن الرئيس مادورو زار الجزائر يوم 9 و10/06/2022 قادما من تركيا. ثم انتقل إلى إيران والكويت وقطر.
جاء عنوان المقال كما يلي: “بعد فراغ خزينته المالية..تبون يستجدي فنزويلا لدعم البوليساريو”، عكس توقعات الخبراء الذين يتوقعون أن تصل مداخيل المحروقات في الجزائر إلى 58 مليار دولار في حصيلة السنة الجارية 2022.
لتذكير قراء الجريدة أن البترول الجزائري (صحاري بلاند) هو الأغلى في العالم وحقق أرقما قياسية، حيث لامس سعر البرميل 140 دولارا عند بداية العملية العسكرية الروسية.