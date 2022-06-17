بعد فراغ خزينته المالية..تبون يستجدي فنزويلا لدعم البوليساريو

هبة بريس _ ع عياش

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ، نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي يقوم يزيارة رسية للجزائر تدوم لأيام.

وعقد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الفنزويلي، نيكولاس مباحثات ناقشا من خلالها العلاقات الثنائية الجزائرية الفنزويلية في ظل العزلة الدولية التي تعانيها فنزويلا والجزائر معا .

وبطلب من الرئيس الجزائري اعلن نؤكولاس مادورو دعم “بلاده لجبهة البوليساريو وتقديره لموقف الجزائر إزاء النزاع”، موردا أن الجزائر وفنزويلا تتقاسمان نفس التصور.

ووعد مادورو خلال لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار “لتمويل تطوير وتحسين مستوى المعدات العسكرية لجبهة البوليساريو، ”

وتعتمد فنزويلا موقفا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية من خلال إعترافها بجبهة البوليساريو،

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