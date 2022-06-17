دونيتسك: الرباط لم تتواصل معنا بشأن المواطن المغربي

هبة بريس

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في تصريح لوكالة “سبوتنيك عربي” على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، إن الجهات الرسمية المغربية لم تتصل مع سلطات دونيتسك فيما يتعلق بالمقاتل المغربي مع الجانب الأوكراني.

وقال ردا على سؤال عن هذا الموضوع: “لم يكن هناك أي اتصالات رسمية حتى اللحظة من المغرب”.

في 9 يونيو/حزيران الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام – مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.

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