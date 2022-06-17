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موجة حر شديدة تضرب فرنسا والسلطات تطلق تحذيرا

2022-06-17 / 20:30
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هبة بريس _ وكالات

أصدرت السلطات الفرنسية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء كبيرة من فرنسا بعد أن بلغت نحو 40 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن درجات الحرارة سترتفع بشكل أكبر غداً السبت.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن موجة الحر الشديدة هذه، ضربت فرنسا بشكل مبكر أكثر من أي وقت مضى.

وفرضت باريس وليون وستراسبورج قيودا على حركة السيارات للحد من تلوث الأوزون، وخفضت من السرعة القصوى للسيارات مع السماح فقط لبعض السيارات الحاصلة على شهادات معينة بالحركة.

وفي الوقت ذاته، سمحت باريس بالاستمرار في فتح الحدائق ليلا، وهي عادة ما يتم إغلاقها، وذلك من أجل السماح للمواطنين بالاستمتاع بدرجات الحرارة المنخفضة.

وأفادت صحيفة “لو باريزيان” بأن العديد من موظفي المكاتب توجهوا إلى مكاتبهم المكيفة بدلا من العمل عن بعد بسبب الحرارة.

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