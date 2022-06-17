“الجنس مقابل العمل” بطنجة ..ضحايا “البيدوفيل جاك بوتيي” يكسرن جدار الصمت ويكشفن تفاصيل صادمة ( صور + فيديو)

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

كسرت شابات مغربيات تعرضن لاعتداءات جنسية ، جدار الصمت بعد كشفهن لتفاصيل صادمة بخصوص تعرضهن للتحرش الجنسي من طرف المستثمر الفرنسي “جاك بوتيي”، المعتقل حاليا بفرنسا في قضية اغتصاب فتاة قاصر .

وحضرت صباح اليوم الجمعة 17 يونيو الجاري، ثلاث من الضحايا إلى جانب نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لمؤتمر صحفي نظم بأحد الفنادق المصنفة بطنجة، حيث أعلن خلاله رفع الشكاوى الأربع حول أفعال “الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي” الذي مارسه المستثمر الفرنسي جاك بوتييه مالك مراكز نداء بطنجة.



وفي تصريح لموقع “هبة بريس ” على هامش المؤتمر الصحفي ، قالت المحامية عائشة قلاع ورئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن الضحايا، ان تنظيم هذا المؤتمر الصحفي من طرف جمعية الدفاع عن الضحايا، يهدف الى تسليط الضوء على قضية “جاك بوتييه”الذي اصبح ملفا قضائيا بالمغرب بعد رفع عدد من الشكاوى لدى النيابة العامة بطنجة.

وأضافت المتحدثة انه بعد أزيد من شهر على التواصل مع الضحايا اللواتي كن في حالة نفسية سيئية ، اكتسبن الثقة في أنفسهن وكسرن جدار صمت استمر لفترة طويلة، معربة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كل الضحايا وإيمانها بعدالة قضيتهن .

وفضلت الضحايا اللواتي حضرن الى المؤتمر الصحفي ,تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات شمسية بالاضافة الى عدم كشف اسمائهن حماية لهن، مؤكدات على أنهن رفضن الخضوع لمنطق “الجنس مقابل العمل ” الذي حاول “جاك بوتييه ” ومسيري شركاته أن يفرضوه عليهن ..

تفاصيل أكثر تجدونها في تصريحات الضحايا على الروابط التالية :

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