شابات مغربيات يتهمن رجل أعمال فرنسي بالتحرش الجنسي
رفعت أربع شابات في المغرب شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المعتقل في قضية “اغتصاب قاصر” تثير الاهتمام في فرنسا، يتهمنه بالتحرش الجنسي، وفق ما أعلنت جمعية حقوقية تؤازرهن، الجمعة، بطنجة.
ووضع فريق محامين من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا شكاوى باسم أربع موظفات سابقات في شركة للتأمين كان يديرها بوتيي، حول أفعال “الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي”، وفق ما أوضحت عضو الجمعية المحامية كريمة سلامة لوكالة فرانس برس.
وحضرت ثلاث من الشاكيات الأربع إلى جانب أعضاء الجمعية مؤتمرا صحافيا في طنجة، حيث كن يعملن، قدمن خلاله شهادات حول “معاناتهن”، في خروج إعلامي يعد نادرا في المغرب، حيث تحجم النساء ضحايا اعتداءات جنسية في الغالب عن تقديم شكاوى.
وفضلت الشاكيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 26 و28 عاما، تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات وعدم كشف أسمائهن “حماية لهن”، كما أوضحت رئيس الجمعية عائشة كلاع. ويشكل الخوف من الوصم الاجتماعي والأحكام السلبية، في الغالب، عوائق تمنع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من الكلام.
وأكدت ثلاث منهن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع “للتحرش والابتزاز الجنسي” من طرف رئيس الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.
وأوضحت عائشة كلاع أن “تحقيقا فتح في هذه الشكاوى ولدينا ثقة في القضاء”، مشيرة إلى أن الجمعية سوف تقدم شكويين أخريين في الموضوع نفسه الأسبوع المقبل.
واستنكرت الشابات الثلاث في شهاداتهن “تواطؤ مسؤولين آخرين” مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوتيي من رئاستها بعد اعتقاله، منددات بـ”استغلال هشاشة الموظفات” في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع في طنجة.
وقرر القضاء الفرنسي في مايو ملاحقة جاك بوتيي (75 عاما) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص.
وهو أيضا ملاحق بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وحيازة صور جنسية لقاصرين، وتقرر اعتقاله منذ نهاية مايو.
22 تعليقات
جميع الدول عبر العالم تعرف حالات الاغتصاب الجنسي.لما كل هاد الاشهار.الجنس.الاختصاب المثلية…..
فرنسا مغتصبة المغرب كامل مشي غير اربع فتيات
إنهم يستغلون وضعتهن المعيشة ويقومون بالتحرش عليهن وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…
يجب على السلطات القضائية ان تحكم على جاك بوتي بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره…
يجب على السلطات القضائية ألا تتعاطف معه وأن تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال اللاخلاقية في حق القاصرات اللواتي يتعرضن إلى التعنيف والاغتصاب والاختطاف وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
هؤلاء المتحرشون في حق الضحايا الأبرياء القاصرات يجب على العدالة ان لا تتعاطف معهم وتحكم عليهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم لم يتعدى حدود الله..
يقول تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم… يآ أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وانتى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير…) وهذا دليل على أن الإسلام رفع ظلم المرأة واعطى لها مكانة مرموقة في المجتمع الاسلامي.
قلة التربية الخلقية وعدم الوعي وبدأنا نتهاون في دين بمفهومه الصحيح وذالك راجع إلى الملابس التي تلبسها الفتاة؛ لباس غير متحشم حتى تثير الانتباه. حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاريات كاسيات …
يجب تشديد العقوبات الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لهؤلاء المفسدين الذين يقومون بعمليات اغتصاب الفتيات القاصرات..
السبب الرئيسي للتحرش الجنسي على الفتيات هو التبرج والانحلال الأخلاقي.هو من يثير الانتباه… اللهم اهدي شبابنا وشباتنا الى الطريق المستقيم يآرب ولطفك بهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
إنه غياب الدين والانظباط الأخلاقي لدى المجتمعات الإسلامية. وبدأت تطفو إلى سطح الفساد المستورد من الغرب الأوروبي وغيره..
مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات التحرش الجنسي على الفتيات القاصرات يكون مصدرها من الدرجة الأولى هو حلات النفسية لهم لهذا يجب عرضهم الى أطباء نفسين والقيام بفحوصاتهم…
اللهم اختم لنا ولكم بخاتمة الستر لنا ولكم وابنائنا وبناتنا ياحي يا قيوم برحمتك ياارحم الراحمين اللهم تبث قلوبنا على طاعتك ودينك واصرف عنا كل سوء وشر يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..
اللهم استر بناتنا وابنائنا من هذه المناكر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .يجب محاكمته فوراً باقصى عوقبة بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..
يجب ايقافهم وعرضهم إلى العدالة حتى تأخذ بعين الاعتبار هذه القضية التي هزت الرأي العام العالمي ولا سيما التحرش بالفتيات المغربيات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
هؤلاء الاشخاص المتحرشون في حق الضحايا الأبرياء القاصرات شوهوا صورة الفتيات المغربيات حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…
مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية يجب ان يدمروا كما دمروا شرف الفتيات المغربيات لأنهم بالنسبة لي هم بمثابة حثالة ليس لها سوى تحطيمها وذالك بتحقيق العدالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
اللهم خذ الحق فيهم كما شوهوا صورة الفتيات المغربيات حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..
فرنسا هي من تساعد هؤلاء بالقيام بأعمال التحرش الجنسي أصلا منعت بلبس ملابس الحجاب عندها وهذا يعني ماذا؟؟؟؟؟
كلنا يجب علينا محاربة ظاهرة التحرش الجنسي ككونا دولة إسلامية يؤلمنا سماع هذا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.