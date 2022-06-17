المديرية العامة للأمن الوطني

شبهة “الرشوة” تجر موظفي أمن للتحقيق بالرباط

2022-06-17 / 17:55
0
هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الخميس 16 يونيو الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالهيئة الحضرية بالرباط، برتبة ضابط ومقدم شرطة رئيس، وذلك للاشتباه في تورطهما في قبول مزايا مادية على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.

وقد تم توقيف الشرطيين المشتبه بهما في سياق إجراءات التخليق التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل توطيد النزاهة في الوظيفة الشرطية، وضمان التطبيق السليم والحازم للقانون.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية من تسجيل تجاوزات منسوبة للشرطيين الموقوفين، تنطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجريمة الرشوة، وذلك بعدما ثبت تقاعسهما عن تطبيق القانون وتسلم مبالغ مالية من شخصين كانا في وضعية خلاف مع القانون.

وقد تم الاحتفاظ بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية ابتداءا من يوم أمس الخميس 16 يونيو الجاري، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع الشخصين اللذين سلما مبلغ الرشوة لإجراءات البحث القضائي في انتظار تقديمهما في حالة سراح أمام العدالة بعد انتهاء مجريات البحث.

وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المخالفين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف شخص هدد الأمن بالسلاح الأبيض

الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف شخص هدد الأمن بالسلاح الأبيض

2022-06-17 / 17:35
Photo of الوزيرة حيار: النظام الجديد لتقييم الإعاقة سيحقق طفرة نوعية

الوزيرة حيار: النظام الجديد لتقييم الإعاقة سيحقق طفرة نوعية

2022-06-17 / 16:36
Photo of المغرب ينضم لشبكة المهارات الانتخابية الفرنكوفونية

المغرب ينضم لشبكة المهارات الانتخابية الفرنكوفونية

2022-06-17 / 16:11
Photo of الزميل محمود عبابو يطلق موقعا إخباريا

الزميل محمود عبابو يطلق موقعا إخباريا

2022-06-17 / 15:51
Photo of طنجة.. توقيف 4 أشخاص وحجز 8460 قرص مخدر

طنجة.. توقيف 4 أشخاص وحجز 8460 قرص مخدر

2022-06-17 / 13:20
Photo of تعليف أضاحي العيد بفضلات الدجاج لتسمينها يصل قبة البرلمان

تعليف أضاحي العيد بفضلات الدجاج لتسمينها يصل قبة البرلمان

2022-06-17 / 12:56
Photo of في بادرة طيبة.. رئيسة مقاطعة تطلق خدمة توزيع الأدوية للمسنين و ذوي الاحتياجات

في بادرة طيبة.. رئيسة مقاطعة تطلق خدمة توزيع الأدوية…

2022-06-17 / 11:40
Photo of نشرة إنذارية: موجة حرارة الجمعة والسبت بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حرارة الجمعة والسبت بهذه المناطق

2022-06-17 / 10:17
Photo of خنيفرة..الابتزاز يجر ناشط حقوقي للاعتقال

خنيفرة..الابتزاز يجر ناشط حقوقي للاعتقال

2022-06-17 / 09:55
Photo of ضمنهم شرطي.. توقيف 4 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين ببني ملال

ضمنهم شرطي.. توقيف 4 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين…

2022-06-17 / 09:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق