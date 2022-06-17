رابطة الدوري الإسباني تطلب إلغاء عقد مبابي

هبة بريس - وكالات

ستتقدّم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليغا) بطلب “إلغاء عقد كيليان مبابي” وتنوي مقاضاة باريس سان جيرمان الفرنسي حتى أمام السلطات الأوروبية، وفق ما أفاد يوم الجمعة محاميها في باريس.

وأوضح خوان برانكو أن “نقطة الدخول” في الإجراءات “المتدرجة” ضد سان جرمان ستكون “شرعية عقد مبابي”، مضيفاً: لم يكن ينبغي أبداً على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يصادق على صحة هذا العقد.

واعتبر: أنه كان يتوجب على المديرية الوطنية للرقابة والإدارة (دي أن سي جي) وفي مناسبتين يوم الخامس والعشرين من يونيو 2021 أن تلاحظ الخرق الذي ارتكبه باريس سان جيرمان لقواعد اللعب المالي النظيف على المستوى الوطني وكذلك الأوروبي.

وكان متوقعاً أن ينضم مبابي الى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف بعد وصوله الى نهاية عقده مع سان جيرمان لكنه قرّر، وخلافاً للرغبة التي أبداها مرات عدة، البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية وسط الحديث عن إغرائه بعقد خيالي من قبل سان جيرمان.

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