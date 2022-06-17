اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بمكناس لتوقيف شخص هدد الأمن بالسلاح الأبيض

2022-06-17 / 17:35
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هبة بريس - مكناس

اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن مكناس لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل إنذاري، زوال اليوم الجمعة 17 يونيو الجاري، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، كان في حالة تخدير واندفاع قوية، وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وقد أقدم المشتبه فيه رفقة شخص آخر، على إحداث الضوضاء بحي المنصور بمدينة مكناس، مما استدعى تدخل دورية للشرطة من أجل توقيفهما، غير أنهما واجها العناصر الأمنية بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيار تحذيري في الهواء.

وقد مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهما، وذلك قبل أن يتم توقيف واحد منهما وحجز سلاحين أبيضين تم استعمالهما في تهديد عناصر الشرطة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

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