توصية بمنح أوكرانيا صفة “دولة مرشحة للاتحاد الأوروبي”

2022-06-17 / 17:02
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هبة بريس - وكالات

أوصت المفوضية الأوروبية، الجمعة، بمنح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي التي تسعى إليها كييف بقوة، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

لكن الضوء الأخضر من المفوضية ترافقه شروط، وينبغي أن تتم المصادقة عليه بإجماع الدول الـ27 الأعضاء في التكتل قبل بدء مفاوضات طويلة.

ولم تبت المفوضية من قبل بهذه السرعة في طلب ترشيح أصبح مسألة عاجلة، بسبب الحرب التي تشنها روسيا منذ أكثر من 3 أشهر وتعد جزءا من الدعم الذي يقدمه الأوروبيون لأوكرانيا في مواجهة موسكو.

وخلال زيارة إلى كييف، الخميس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي رافقه المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، إن باريس وبرلين وروما تؤيد منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة رسميا “فورا”.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف “مستعدة للعمل من أجل أن تصبح عضوا كاملا” في الاتحاد الأوروبي.

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