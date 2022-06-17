أزيد من 117 ألف مترشح سيجتازون إمتحان البكالوريا بجهة البيضاء سطات

هبة بريس

يبلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2022، بجهة الدار البيضاء سطات، ما مجموعه 117 ألفا و271 مترشحة ومترشحا.

وأوضح بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، أن عدد المترشحين خلال هذه الدورة سجل زيادة بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مسجلا أن 83049 من العدد الإجمالي للمترشحين هم من الممدرسين أي ما يعادل 70.81 في المائة، تمثل الإناث منهم نسبة 50.41 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية بلغ 85.717 مترشحة ومترشحا خلال الدورة الحالية، لتبلغ النسبة 73.09 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين بنسبة تطور تصل إلى 6.69 في المائة مقارنة مع دورة 2021.

في حين بلغ عدد المترشحات والمترشحين بالمسالك الأدبية والأصيلة 31.554 مترشحة و مترشحا، بنسبة 26.91 في المائة من مجموع المترشحين بنسبة تطور بلغت 6.33 في المائة.

أما عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار إنجليزية) فقد بلغ 20.795 مترشحة ومترشحا بنسبة زيادة بلغت 19.17 في المائة مقارنة مع دورة 2021.

كما ارتفع عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين يستفيدون، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح، وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتيازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورة، ليصل إلى 173 مقابل 123 في دورة 2021.

ويتم اعتماد الاختبارات المكيفة بالنسبة للفئات المعنية بهذا الإجراء في 8 مسالك، خلال هذه الدورة.

وحسب البلاغ، قامت الأكاديمية بتعبئة جميع الموارد المالية والبشرية الضرورية واللوجستية لإنجاح هذا الاستحقاق، حيث وصل عدد المعتكفين المكلفين بطبع واستنساخ مواضيع الامتحان إلى 52 فردا، وتم الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن هذه الاختبارات إلى 315 مركزا، و5 مراكز للامتحان بالمؤسسات السجنية، ومركز واحد بالمركز الاستشفائي 20 غشت بالدار البيضاء. كما تمت تعبئة 18806 من الأساتذة مكلفين بالحراسة، إضافة إلى 8600 من الأساتذة مكل فين بعملية التصحيح، فضلا عن تخصيص 77 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية بالجهة.

وبالمناسبة دعت الأكاديمية المترشحات والمترشحين إلى الوعي بمدى أهمية هذا الاستحقاق، والإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا، معربة في السياق ذاته عن تمنياتها لكافة المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.

يذكر أنه ستجرى اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا في 20 و 21 و 22 يونيو بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني (متمدرسون وأحرار)، بينما ستجرى هذه الامتحانات يومي 23 و 24 يونيو بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل (متمدرسون وأحرار).

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