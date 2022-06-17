الزميل محمود عبابو يطلق موقعا إخباريا

هبة بريس - الرباط

تعزز المشهد الإعلامي في المغرب بمولود إعلامي جديد يحمل اسم “إخباري.كوم”، و يسعى الزميل عبابو مؤسس هذا الموقع ليكون اضافة نوعية الى المنابر الإخبارية.

و في تصريح لموقع “هبة بريس” : قال الزميل محمود عبابو أن الموقع لإاخباري، جاء بعد سنوات طويلة من الاشتغال في الميدان، وبفضل تضحيات عدد من الزملاء والأصدقاء، رغم الامكانيات الذاتية المحدودة، و اننا نسعى قدر المستطاع أن نبصم على تجربة شبابية، تشكل إضافة للمشهد الصحفي والإعلامي بالمغرب، مع اداركنا التام لحجم التحديات والإكراهات، كما لا يفوتني شكر جريدة هبة بريس في شخص الزميلين والأخوين لكبير، على الدعم منذ أن كان موقع إخباري. كوم مجرد فكرة”.

و للإطلاع على رابط موقع إخباري يمكنم زيارة الرابط اسفله

www.ikhbari.com

يذكر أن الزميل عبابو سبق له الإشتغال في عدة منابر وطنية و دولية، مما تؤهله لإنجاح هذه المغامرة الإعلامية

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