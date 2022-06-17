بوريطة يتباحث مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

2022-06-17 / 15:42
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، بالرباط، مباحثات مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، محمد ولد أعمر.

وتأتي هاته المباحثات في أعقاب مشاركة السيد ولد أعمر في أشغال المؤتمر الدولي السابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لتعلم الكبار (CONFINTEA VII)، المنظم بمراكش، بشكل مشترك بين حكومة المملكة المغربية و(اليونيسكو)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويجمع المؤتمر الدولي، المنظم تحت شعار “تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة: أجندة تحويلية”، الأطراف المعنية من العالم برمته، قصد تحديد مستقبل تعلم الكبار وتعليمهم، خلال العقد المقبل.

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