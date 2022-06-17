قنصلية المغرب بأوتريخت الهولندية.. خدمات متواصلة ومنصة رقمية عن بعد لمعالجة كافة الملفات

طارق عبلا_ هبة بريس

حرصا منها على التواصل الهادف مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، وانسجاما مع رؤية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الرامية إلى تقريب الخدمات من الجالية المغربية، وضعت القنصلية المغربية بأوتريخت الهولندية استراتيجية محكمة لمعالجة كافة الملفات المعروضة عليها تزامنا والحركية التي تعرفها القنصلية نتيجة توافد أفواج من المهاجرين المغاربة الراغبين في قضاء عيد الأضحى وعطلة الصيف مع ذويهم.

وقد عاينت هبة بريس عن قرب، كافة مكونات القنصلية التي تشتغل كخلية نخل بتعليمات صارمة من القنصل المغربي عبد الشكور كنبور، الذي أكد على ضرورة الرفع من جودة الخدمات وتقريبها من الجالية المقيمة هناك، من قبيل تحسين ظروف الاستقبال ، والرقمنة وتطوير الأداء القنصلي، وخدمات القرب، والأعمال الاجتماعية للقرب، مع احداث موقع الكتروني لمعالجة كافة الاشكالات واستقبال مختلف الطلبات ومعالجتها في ظرف قياسي.

ويرى العديد من المغاربة المقيمين هناك في دردشة مع هبة بربس، أن التدبير المعقلن الذي تنتهجه القنصلية المذكورة، سيسهل الأمور كثيرا على أفراد الجالية، وسيساهم في حل المشاكل المرتطبة بها، انطلاقا من زيارة المنصة الالكترونية عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى القنصلية، مستحسنين الخدمات المقدمة لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يعرفها العالم نتيجة تداعيات كورونا وانعكاساتها على حركية المهاجرين وهو ما جعل العديد منهم يحج بقوة نحو القنصلية للحصول على ورقة العبور لقضاء فرحة عيد الأضحى مع عائلاتهم.

وطالب جل المغاربة المقيمين بهولندا، بالاسراع في معالجة كافة الاشكالات العالقة تسهيلا لعملية العبور لهذه السنة، علما أن المئات من المغاربة المهاجرين وجدوا في هذه السنة فرصة سانحة لزيارة المغرب بعد قطيعة ساهمت فيها تداعيات كورونا التي قطعت الارحام وأبعدت المسافات…

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