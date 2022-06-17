نواحي مراكش.. حكيمي ومبابي يفاجئان أطفالا يتامى

هبة بريس - وكالات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع النجم المغربي أشرف حكيمي، في مدينة مراكش، حيث يقضيان عطلتهما منذ أيام.

وأظهرت الصور حكيمي مع مبابي، خلال استغلالهما العطلة من أجل زيارة بعض الأطفال اليتامى بإحدى القرى الصغيرة نواحي مدينة مراكش.

وحازت الصور على إعجاب المتابعين بشكل كبير، وحصل الثنائي على الكثير من الإشادات بسببها.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5