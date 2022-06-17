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طنجة.. توقيف 4 أشخاص وحجز 8460 قرص مخدر

2022-06-17 / 13:20
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 16 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج المؤثرات العقلية.

وقد مكنت إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية من توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا بحيازة 8460 قرص مخدر، تتنوع ما بين الأقراص الطبية المخدرة وأقراص الإكستازي، كانت موجهة للترويج.

كما أسفرت إجراءات البحث المعمقة في هذه القضية عن توقيف المزود الرئيسي بهذه المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن توقيف شخصين آخرين من ذوي السوابق القضائية يشتبه في ارتباطهم بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية، بالإضافة إلى حجز ثلاث سيارات ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

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