بريطانيا توافق على تسليم اسانج للولايات المتحدة الأمريكية

2022-06-17 / 13:10
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الداخلية البريطانية موافقتها على تسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج للولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن القرار، الذي أدى إلى الانتقادات من موقع ويكيليكس، ومنظمات حقوقية.

ولايزال امام أسانج 14 يوما، للطعن في قرار باتيل، أمام المحكمة.

وقالت الداخلية البريطانية، إن المحاكم وجدت أن عملية التسليم، “لا تنتهك حقوق الإنسان” وإن أسانج في الولايات المتحدة “سيتلقى معاملة مناسبة”.

وكانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكمها قبل نحو 3 أشهر، في قضية أسانج، قالت فيه، إنها لم تجد أي مصدر للقلق، في الضمانات الأمريكية، المقدمة لبريطانيا، بخصوص معاملة أسانج بعد تسليمه.

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