بعد إلغاء حفله في العراق .. سعد لمجرد يحيي حفلا في السعودية

نجلاء مزيان

من المرتقب أن يحيي النجم المغربي سعد لمجرد حفلا غنائيا يومه الجمعة، إلى جانب النجمة اللبنانية إليسا بالمملكة العربية السعودية.

و في سياق متصل، روج النجم المغربي لحفله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، حيث نشر مقطع فيديو ترويجي معلقا عليه:” لا نستطيع الانتظار، جدة، 17/06″.

و يشار أنه تم إلغاء حفل لمجرد الأخير الذي كان سوف يقام بمنتزه سندباد لاند بالعراق بسبب تجمهر مجموعة من الأشخاص الذين يرفضون الفن والغناء بالعراق.

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