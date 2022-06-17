مصرع عشريني في حادثة سير بالرشيدية

هبة بريس - الرشيدية

لقي شاب مصرعه في حادثة سير مميتة صباح اليوم الخميس 17 يونيو الجاري، بعد أن صدمته شاحنة بالمدخل الغربي لمدينة الرشيدية.

وقال شهود عيان ل”هبة بريس”، إن الشاب يبلغ من العمر 22 سنة وكان بصدد قطع الطريق على مستوى مركب “ماجستيك” وصدمته شاحنة كانت تسير في اتجاه كلميمة، مما تسبب في مقتله على الفور بعد تعرضه لإصابات بليغة على مستوى الرأس .

وفور علمها بالأمر انتقل على وجه السرعة إلى عين المكان رجال الوقاية المدنية وعناصر الأمن الوطني والسلطات المحلية، للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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