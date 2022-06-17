هاشم البسطاوي :” سأكون بدون مبدأ إذا لم أدع للممثلين و عائلتي بالهداية”
عمد الفنان المعتزل هاشم البسطاوي إلى الرد على بعض النشطاء الذين اتهموه بالبحث عن البوز عبر طلبه الهداية للممثلين و سعيه لنشر تدوينات بعد الحين و الآخر في هذا الصدد.
و نشر البسطاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام تدوينة جاءت كالتالي :”بعض الممثلين نحفظ لهم قدرهم نعزهم ونقدرهم لأنهم رغم اختلافنا الحالي المنهجي، إلا أنهم يضلون محترمين وهم يعرفون بأنفسهم أنني أتكلم عليهم”.
و أضاف قائلا :” المحترمين فقط ومنهم أخي و أمي لأنهم يحضون باحترام يفرضونه وهذا ليس زواق هذا حق لا ينكره أحد، وسأكون بدون مبدأ و أبحث عن الظهور فقط إذا لم أكن أدعو لهؤلاء الممثلين وعائلتي بالهداية لأنني واضح”.
و اختتم تدوينته قائلا: “والأغلبية الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب بعد قليل في الفيسبوك “عن تجربة تأسيسية مسرحية كيف بدأت وكيف انتهت”.
و يشار أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع تدوينات الفنان المعتزل، إذ يتم تداولها على نطاق واسع من طرفهم و كذا نن طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
3 تعليقات
سير أ صديقي بحث في دينك إذا لم تهتز إنسانيتك عند مجزرة بني قريضة وسبايا أوطاس وقتل أم قرفة وإغتصاب عائشة وهي طفلة في ست سنوات وإغتصاب النساء المسبيات والهجوم على الناس الآمنين وترويعهم وقتل رجالهم وأطفالهم وبيعهم في أسواق النخاسة. إذا لم تهتز إنسانيتك يا صديقي عند دراسة هذه الكوارث فأنت لست بإنسان ولا قلب لك
ممتل فاشل و داعية فاشل. كل من هب ودب يتحدت و يحاضر في الدين رغم أن الدين بريئ منهم المغاربة تلقوا أوصول الدين في البيت تم في المدرسة إدا لا داعي للبيطاوي و غيره
والمُرتدة التي قُتلت كانت مُقاتلة، والمرأة إذا قاتلت تُقتل. فإن أم قرفة كانت تُقاتل وتُحرض على القتال وكانت مُطاعة فيهم، وأم قرفة كان لها ثلاثون ابناً وكانت تُحرضهم على قتال المسلمين، ففي قتلها كسر لشوكتهم