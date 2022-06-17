هاشم البسطاوي :” سأكون بدون مبدأ إذا لم أدع للممثلين و عائلتي بالهداية”

2022-06-17 / 14:31
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نجلاء مزيان

عمد الفنان المعتزل هاشم البسطاوي إلى الرد على بعض النشطاء الذين اتهموه بالبحث عن البوز عبر طلبه الهداية للممثلين و سعيه لنشر تدوينات بعد الحين و الآخر في هذا الصدد.

و نشر البسطاوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام تدوينة جاءت كالتالي :”بعض الممثلين نحفظ لهم قدرهم نعزهم ونقدرهم لأنهم رغم اختلافنا الحالي المنهجي، إلا أنهم يضلون محترمين وهم يعرفون بأنفسهم أنني أتكلم عليهم”.

و أضاف قائلا :” المحترمين فقط ومنهم أخي و أمي لأنهم يحضون باحترام يفرضونه وهذا ليس زواق هذا حق لا ينكره أحد، وسأكون بدون مبدأ و أبحث عن الظهور فقط إذا لم أكن أدعو لهؤلاء الممثلين وعائلتي بالهداية لأنني واضح”.

و اختتم تدوينته قائلا: “والأغلبية الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب بعد قليل في الفيسبوك “عن تجربة تأسيسية مسرحية كيف بدأت وكيف انتهت”.

و يشار أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع تدوينات الفنان المعتزل، إذ يتم تداولها على نطاق واسع من طرفهم و كذا نن طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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