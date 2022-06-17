في بادرة طيبة.. رئيسة مقاطعة تطلق خدمة توزيع الأدوية للمسنين و ذوي الاحتياجات

2022-06-17 / 11:40
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تغييرات جذرية لاحظها المتتبع للشأن السياسي البيضاوي بمقاطعة سيدي بليوط منذ تنصيب كنزة الشرايبي على رأس المقاطعة حيث لا يكاد يمر يوم دون أن تدشن الرئيسة أو تطلق مبادرة أو تحضر حدثا أو تزور حيا من أحياء المنطقة.

آخر أنشطة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء ، كانت تلك التي أعطت انطلاقتها الرئيسة كنزة الشرايبي و هي الخدمة المتنقلة لتوزيع الأدوية على فئات المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة القاطنين بتراب المقاطعة.

و حسب بلاغ للمقاطعة، فتعزيزا للخدمات الاجتماعية المسداة للساكنة، ودعما لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، أشرفت رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، كنزة الشرايبي؛ رفقة عدد من أعضاء المجلس، على إطلاق الخدمة المتنقلة لتوزيع الأدوية لفائدة فئات المسنين وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم موازاة مع ذلك، بمقر المقاطعة، إطلاق خدمة معاينة الوفيات لفائدة ساكنة المنطقة بعد الاتصال بالرقم الهاتفي الذي وضع رهن إشارتهم لهذه الغاية.

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