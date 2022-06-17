تعليف أضاحي العيد بفضلات الدجاج لتسمينها يصل قبة البرلمان

2022-06-17 / 12:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

مع اقتراب عيد الأضحى، عاد موضوع جودة الأضاحي للواجهة خاصة في ظل المعطيات الرائجة بخصوص لجوء بعض الكسابة لطرق احتيالية لتسمين الأكباش تضر بسلامة القطيع و تعرض سلامة المستهلكين للخطر.

و في هذا الصدد، وجهت حنان أتركين النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة و المعاصرة سؤالا كتابيا لوزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بخصوص تسمين الأضاحي بشكل يضر المستهلكين.

و أوضحت أتركين في معرض سؤالها أن هناك حالات لتعليف الأكباش المعدة للعرض بمناسبة عيد الأضحى بفضلات الدجاج، وحالات لضبط كميات منها وهي في طريقها إلى الضيعات المخصصة لتعليف الأكباش.

و أكدت ذات البرلمانية أن الأمر يعيد للواجهة واقعة لحوم الأكباش الفاسدة خلال الأعياد السابقة، و التي تغير لونها إلى الأخضر مباشرة بعد عملية الذبح، متسائلة في نفس الوقت عن الإجراءات التي قامت و ستقوم بها الوزارة المعنية و المصالح المختصة لمراقبة جودة القطيع.

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‫2 تعليقات

  1. في الحقيقة نستغرب لمن سيفكر في شراء الخروف هذه السنة مع كل هذه الاكراهات وهذه الأسعار المسعورة خصوصا في المواد الطاقية

  2. حاتم الحواص نتاع لخرى أين هى الخدمه المحانيه للمديريه العامه التفتيسيه للطبيب البيطرى للدوله للمسطره للمراقبه المستمره لوسط الميدان للحاله المدنيه لمحلس العماله اللهم هدا منكر مريا حره حنسيه علويه فوق السلطه والسياده حره هن نساء الدوله

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