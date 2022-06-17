تعليف أضاحي العيد بفضلات الدجاج لتسمينها يصل قبة البرلمان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مع اقتراب عيد الأضحى، عاد موضوع جودة الأضاحي للواجهة خاصة في ظل المعطيات الرائجة بخصوص لجوء بعض الكسابة لطرق احتيالية لتسمين الأكباش تضر بسلامة القطيع و تعرض سلامة المستهلكين للخطر.

و في هذا الصدد، وجهت حنان أتركين النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة و المعاصرة سؤالا كتابيا لوزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بخصوص تسمين الأضاحي بشكل يضر المستهلكين.

و أوضحت أتركين في معرض سؤالها أن هناك حالات لتعليف الأكباش المعدة للعرض بمناسبة عيد الأضحى بفضلات الدجاج، وحالات لضبط كميات منها وهي في طريقها إلى الضيعات المخصصة لتعليف الأكباش.

و أكدت ذات البرلمانية أن الأمر يعيد للواجهة واقعة لحوم الأكباش الفاسدة خلال الأعياد السابقة، و التي تغير لونها إلى الأخضر مباشرة بعد عملية الذبح، متسائلة في نفس الوقت عن الإجراءات التي قامت و ستقوم بها الوزارة المعنية و المصالح المختصة لمراقبة جودة القطيع.

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