أشادا بالروابط بين البلدين.. العلمي يستقبل وزير خارجية السعودية

هبة بريس

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي ، الخميس بمقر المجلس ، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين أشادا خلال هذا اللقاء بجودة الروابط التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وتجدرها التاريخي على مختلف المستويات والأصعدة، مشيرا الى أن وزير الخارجية السعودي شدد على أن العلاقات بين البلدين علاقات استراتيجية وعميقة ومتجذرة تستمد متانتها من الصلات الوثيقة والعلاقات الأخوية بين قائدي البلدين.

وأضاف المسؤول السعودي، وفق البلاغ، أن مصير البلدين مشترك، “ونسعى للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات ومأسستها”، مبرزا دور المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

من جهته، أشار الطالبي العلمي إلى العلاقات المتميزة بين الرباط والرياض، والحرص المشترك على تطويرها. كما نوه ،على الصعيد البرلماني، بعلاقات التعاون التي تجمع المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، معربا عن الإرادة القوية لتوطيدها وتعزيزها من خلال دينامية مجموعتي الصداقة والتواصل المستدام والحوار والنقاش بين البرلمانيين وتبادل الخبرات والتجارب، وكذا التنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

حضر هذا الاستقبال كل من عبد الله بن سعد الغريري، سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، والسفير سامي الصالح مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، و عبد الرحمن الداوود مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي.

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