الكاف تختار طاقم تحكيم سداسي من المغرب تقوده كربوبي للكان النسوي

2022-06-17 / 10:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة الحكمات و الحكام الذين سيديرون نهائيات كأس إفريقيا للإناث المنظمة بالمغرب في الفترة ما بين 2 إلى 23 يوليوز القادم.

و وقع اختيار الكاف على الحكمة المتألقة بشرى كربوبي لتكون ضمن حكام الساحة في هاته البطولة القارية، رفقة مواطنتيها المساعدتين فتحية الجرمومي و حمدي سكينة.

و في غرفة الفار، اختارت الأجهزة التحكيمية للكاف ثلاث حكام من المغرب من أصل ثمانية سيشاركون في البطولة كحكام مساعدين بالفيديو، و هم الحكم الدولي سمير الكزاز رفقة الحكمة فاطمة الزهراء العجاني، فضلا على الحكم الدولي المساعد زكرياء البرينسي.

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