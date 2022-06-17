صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: موجة حرارة الجمعة والسبت بهذه المناطق

2022-06-17 / 10:17
0
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 39 و 45 درجة) اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم، اليوم الجمعة، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 45 درجة بكل من كرسيف وتاونات ووزان وفاس ومولاي يعقوب وخريبكة والفقيه بن صالح وبني ملال وقلعة السراغنة وتارودانت ووجدة وطاطا وزاكورة والرشيدية وأسا-الزاك والسمارة وأوسرد ووادي الذهب.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم غدا السبت تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من وجدة وتارودانت وأسا-الزاك والسمارة وأكادير-إداوتنان وطاطا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. توقيف 4 أشخاص وحجز 8460 قرص مخدر

طنجة.. توقيف 4 أشخاص وحجز 8460 قرص مخدر

2022-06-17 / 13:20
Photo of تعليف أضاحي العيد بفضلات الدجاج لتسمينها يصل قبة البرلمان

تعليف أضاحي العيد بفضلات الدجاج لتسمينها يصل قبة البرلمان

2022-06-17 / 12:56
Photo of في بادرة طيبة.. رئيسة مقاطعة تطلق خدمة توزيع الأدوية للمسنين و ذوي الاحتياجات

في بادرة طيبة.. رئيسة مقاطعة تطلق خدمة توزيع الأدوية…

2022-06-17 / 11:40
Photo of خنيفرة..الابتزاز يجر ناشط حقوقي للاعتقال

خنيفرة..الابتزاز يجر ناشط حقوقي للاعتقال

2022-06-17 / 09:55
Photo of ضمنهم شرطي.. توقيف 4 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين ببني ملال

ضمنهم شرطي.. توقيف 4 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين…

2022-06-17 / 09:15
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-17 / 09:08
Photo of عمالة إفران تقدم توضيحات بخصوص ادعاءات كاذبة

عمالة إفران تقدم توضيحات بخصوص ادعاءات كاذبة

2022-06-16 / 22:25
Photo of الأغلبية في جماعة إفران تطالب الرئيس بعقد دورة استثنائية لمناقشة تنازع المصالح

الأغلبية في جماعة إفران تطالب الرئيس بعقد دورة استثنائية…

2022-06-16 / 21:50
Photo of المختبرات الطبية: “الوزارة من تحدد تسعيرة التحاليل و لم نرفع ثمن اختبار كورونا”

المختبرات الطبية: “الوزارة من تحدد تسعيرة التحاليل و لم…

2022-06-16 / 17:15
Photo of فاس.. الشغب الرياضي وإهانة موظفين عموميين يسفر عن إيقاف 45 شخصا

فاس.. الشغب الرياضي وإهانة موظفين عموميين يسفر عن إيقاف…

2022-06-16 / 16:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق