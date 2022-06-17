نشرة إنذارية: موجة حرارة الجمعة والسبت بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 39 و 45 درجة) اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم، اليوم الجمعة، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 45 درجة بكل من كرسيف وتاونات ووزان وفاس ومولاي يعقوب وخريبكة والفقيه بن صالح وبني ملال وقلعة السراغنة وتارودانت ووجدة وطاطا وزاكورة والرشيدية وأسا-الزاك والسمارة وأوسرد ووادي الذهب.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم غدا السبت تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من وجدة وتارودانت وأسا-الزاك والسمارة وأكادير-إداوتنان وطاطا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0