خنيفرة..الابتزاز يجر ناشط حقوقي للاعتقال

2022-06-17 / 09:55
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هبة بريس _ خنيفرة

علمت ” هبة بريس ” من مصدر مطلع، أن عناصر الدرك الملكي بمدينة خنيفرة طوقت، مساء يوم أمس الخميس، محطة للبنزين في الطريق الوطنية، وذلك لتنفيذ إجراءات توقيف شخص ستيني متورط في قضية الابتزاز.

وكشف ذات المصدر، أن مالك ضيعة فلاحية بالجماعة القروية “لهري” تقدم بشكاية إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يتهم فيها شخص ناشط حقوقي محسوب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتعريضه للابتزاز في مبالغ مالية .

ويضيف مالك الضيعة، حسب ذات الشكاية، أن المشتكى به طالبه بمبالغ مالية على سبيل الابتزاز في مقابل عدم تأجيج سكان الجماعة وحشدهم لتنظيم تجمهر مرفوقة بأشكال احتجاجية أمام ضيعته، بدعوى “استغلاله المفرط للمياه القادمة من وادي شبوكة”.

و وفق ذات المصدر، فقد تم توقيف المشتبه فيه المحسوب عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حالة تلبس بتسلم مبلغ الابتزاز المقدر بعشرة آلاف درهم حسب ذات المصدر، ليتم إقتياده صوب سرية الدرك الملكي بخنيفرة، التي أودعته تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المعروف بخدماته المتواصلة و تفانيه في العمل.

و سيتم عرض المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة ، بعد الانتهاء من أطوار البحث والاسستماع إليه في محضر قانوني، وينتظر أن يواجه المتهم تهما ثقيلة تتمثل في الابتزاز والتحريض على التجمهر.

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