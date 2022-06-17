ضمنهم شرطي.. توقيف 4 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين ببني ملال

هبة بريس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة بني ملال، أمس الخميس 16 يونيو الجاري، أربعة أشخاص، من بينهم شرطي برتبة مقدم شرطة يعمل بمدينة طانطان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متفرقة بمدينة بني ملال وبالمنطقة القروية “بين الويدان”، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بمحاولة خفر وترويج كمية من مخدر الكوكايين.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح يومه الخميس، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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