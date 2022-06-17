طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، استمرار طقس حار نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، بملوية، داخل منطقة سوس، بالجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، مع تكون كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة محلية بالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية.

كما تتوقع نزول قطرات مطرية ورعد محلي بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالمنطقة الشرقية، السايس وبالريف، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب و الجنوب-الشرقي للبلاد، وتناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، شرق السايس، بالريف، بالسفوح الجنوبية الشرقية، بالمناطق الداخلية الواقعة غرب الأطلس وشرق الأقاليم الجنوبية، و ما بين 28و 32 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب-الشرقي.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بمعظم جهات البلاد.

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