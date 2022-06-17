صورة تعبيرية

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-17 / 09:08
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، استمرار طقس حار نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، بملوية، داخل منطقة سوس، بالجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، مع تكون كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة محلية بالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية.

كما تتوقع نزول قطرات مطرية ورعد محلي بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، بالمنطقة الشرقية، السايس وبالريف، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب و الجنوب-الشرقي للبلاد، وتناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، شرق السايس، بالريف، بالسفوح الجنوبية الشرقية، بالمناطق الداخلية الواقعة غرب الأطلس وشرق الأقاليم الجنوبية، و ما بين 28و 32 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب-الشرقي.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بمعظم جهات البلاد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. توقيف 4 أشخاص وحجز 8460 قرص مخدر

طنجة.. توقيف 4 أشخاص وحجز 8460 قرص مخدر

2022-06-17 / 13:20
Photo of تعليف أضاحي العيد بفضلات الدجاج لتسمينها يصل قبة البرلمان

تعليف أضاحي العيد بفضلات الدجاج لتسمينها يصل قبة البرلمان

2022-06-17 / 12:56
Photo of في بادرة طيبة.. رئيسة مقاطعة تطلق خدمة توزيع الأدوية للمسنين و ذوي الاحتياجات

في بادرة طيبة.. رئيسة مقاطعة تطلق خدمة توزيع الأدوية…

2022-06-17 / 11:40
Photo of نشرة إنذارية: موجة حرارة الجمعة والسبت بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حرارة الجمعة والسبت بهذه المناطق

2022-06-17 / 10:17
Photo of خنيفرة..الابتزاز يجر ناشط حقوقي للاعتقال

خنيفرة..الابتزاز يجر ناشط حقوقي للاعتقال

2022-06-17 / 09:55
Photo of ضمنهم شرطي.. توقيف 4 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين ببني ملال

ضمنهم شرطي.. توقيف 4 أشخاص متورطين في ترويج الكوكايين…

2022-06-17 / 09:15
Photo of عمالة إفران تقدم توضيحات بخصوص ادعاءات كاذبة

عمالة إفران تقدم توضيحات بخصوص ادعاءات كاذبة

2022-06-16 / 22:25
Photo of الأغلبية في جماعة إفران تطالب الرئيس بعقد دورة استثنائية لمناقشة تنازع المصالح

الأغلبية في جماعة إفران تطالب الرئيس بعقد دورة استثنائية…

2022-06-16 / 21:50
Photo of المختبرات الطبية: “الوزارة من تحدد تسعيرة التحاليل و لم نرفع ثمن اختبار كورونا”

المختبرات الطبية: “الوزارة من تحدد تسعيرة التحاليل و لم…

2022-06-16 / 17:15
Photo of فاس.. الشغب الرياضي وإهانة موظفين عموميين يسفر عن إيقاف 45 شخصا

فاس.. الشغب الرياضي وإهانة موظفين عموميين يسفر عن إيقاف…

2022-06-16 / 16:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق