المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تطالب روسيا بعدم تنفيذ الإعدام في حق الطالب المغربي سعدون

هبة بريس

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من روسيا، الخميس، عدم إعدام مقاتل مغربي حكمت عليه السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا بالإعدام لقتاله مع قوات كييف.

وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، ومقرها ستراسبورغ في فرنسا، إنها “طلبت خصوصا من حكومة روسيا الاتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له”.

تسمح المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير مؤقتة” عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين “لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه”.

ورفع الشكوى، المغربي إبراهيم سعدون، الذي حكم عليه بالإعدام مع بريطانيين اثنين.

وبحسب السلطات الروسية، استسلم الرجال الثلاثة وأسروا في منطقة ماريوبول مع نحو ألف مقاتل أوكراني في منتصف أبريل.

وقضت المحكمة العليا التابعة للانفصاليين في دونيتسك، الخميس الماضي، بإعدامهم.

وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن روسيا لا تزال ملزمة بقراراتها رغم طرد موسكو من مجلس أوروبا، في منتصف مارس.

وطلبت من الكرملين تزويدها “في غضون أسبوعين، بمعلومات توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها” السلطات الروسية لضمان احترام حقوق سعدون بموجب الاتفاقية.

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