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الخارجية الأمريكية ترجح فقدان مرتزق أمريكي ثالث في أوكرانيا

2022-06-16 / 21:44
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هبة بريس _ وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فقدان أمريكي ثالث في شرق أوكرانيا، إضافة إلى أمريكيين آخرين تم الإبلاغ عن فقدانهما في وقت سابق.

وقال: “هناك تقارير عن أمريكي ثالث لم يعرف مكانه بعد.. لا يمكنني إعطاء تفاصيل محددة بعد.. نحن نفهم أن هذا الشخص ذهب إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب الأوكرانيين”.

وأضاف: “الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن فقدان أمريكيين اثنين في أوكرانيا، وواشنطن على اتصال حاليا بالحكومة الأوكرانية بشأن هذه القضية”.

وأشارت صحيفة “تلغراف” البريطانية في وقت سابق، إلى أن “جنديين أمريكيين سابقين أسرا خلال القتال مع القوات الروسية في أوكرانيا، في معركة شرسة خارج مدينة خاركوف الأسبوع الماضي، وهما ألكسندر دريك (39 عاما)، وآندي هوين (27 عاما)، وكانا يعملان كمتطوعين مع إحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية النظامية، وهما أول جنديين أمريكيين ينتهي بهما الأمر كأسرى حرب لدى روسيا”.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن “اعتقال الأمريكيين سوف يكون أمرا حساسا من الناحية الدبلوماسية، حيث سيسعى الكرملين إلى استخدامه كدليل على أن الولايات المتحدة أصبحت متورطة بشكل مباشر في الحرب”

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