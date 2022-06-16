مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

ميدلت .. انتحار تلميذ بالريش

2022-06-16 / 21:24
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هبة بريس - ميدلت

أقدم تلميذ، الخميس 16 يونيو الجاري، على وضع حد لحياته شنقا، بمدينة الريش إقليم ميدلت .

وافاد مصدر محلي ل”هبة بريس” أن المنتحر “م.او” عُثر عليه جثة هامدة مُعلقة ب “شال” بمنزل يكتريه بحي الريش القديم .

وأضاف نفس المصدر أن التلميذ “م.او” يبلغ من العمر 20 سنة، وكان يتابع دراسته بالسنة الأولى بكالوريا بثانوية مولاي علي الشريف التأهيلية بمدينة الريش.

هذا وفور علمها بالواقعة، حلت السلطة المحلية وعناصر الأمن الوطني ورجال الوقاية المدنية بعين المكان، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، فيما تم فتح تحقيق في القضية للوقوف على ظروفها وملابساتها، وكذا الأسباب الحقيقية التي دفعت به إلى إنهاء حياته بهذه الطريقة.

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