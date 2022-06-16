محكمة دونيتسك توضح متى يصبح حكم الإعدام الصادر بحق المواطن المغربي نافذ المفعول

هبة بريس

وجهت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية نسخة من قرار المحكمة إلى أجانب خضعوا للمحاكمة في وقت سابق وصدر الحكم بحقهم في 9 يونيو 2022.

وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.

وفي حال قدموا طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.

وخضع 3 أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في

جمهورية دونيتسك الشعبية هم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام

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