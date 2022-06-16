بعد فضيحة الجنس مقابل النقط…تنصيب حسنة كجي عميدة لكلية سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

جرت اليوم الخميس، مراسيم حفل تنصيب حسنة كجي على رأس إدارة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، هذه الكلية التي كانت مسرحا لفضيحة بلغت ردهات المحاكم وعصفت بمجموعة من الأساتذة الجامعيين وأدخلت ثلاثة منهم سجن عين علي مومن في قضية ماباتت تعرف بفضيحة الجنس مقابل النقط التي نالت نصيبها الأوفر من اهتمامات الرأي العام المحلي والوطني.

هنا بمركز الاستقبال والندوات بسطات، تم تنصيب الوافدة الجديدة خلفا للعميد السابق نجيب الحجيوي الذي سبق وأن وضع استقالته في وقت سابق وتمت الاستجابة لها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، حيث حضر حفل التنصيب هذا بعض رؤساء المصالح الخارجية، وأساتذة جامعيين وطلبة باحثين، تعهدت من خلاله العميدة الجديدة بالعمل وفق مقاربة تشاركية للرفع من جودة التحصيل العلمي ومعالجة الاشكالات.

وتعد الدكتورة كجي أستاذة للعلوم السياسية والقانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء ورئيسة شعبة القانون العام بالكلية ذاتها، إضافة لكونها منسقة لماستر القانون والسياسات البيئية، ويأمل العديد من المتتبعين للشأن الجامعي من طلبة وأساتذة وفعاليات سياسية وجمعوية وحقوقية واعلامية، من الوافدة الجديدة، أن تعمل وفق مقاربة تشاركية ببعد تواصلي وانفتاح على كافة الشركاء والفاعلين، خدمة للكلية والرقي بجودة الخدمات بها، وجعلها منارة للبحث العلمي وتنظيم الندوات الوطنية والدولية..

ويذكر، أن اسم الدكتورة كجي، جاء عقب أشغال المجلس الحكومي في وقت سابق، أكد عبره الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس على تعيين الحكومة للدكتورة في العلوم السياسية والقانون الدولي والخبيرة في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، حسنة كجي، عميدة لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات

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