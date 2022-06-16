مبروك ..وصول طائرة إطفاء روسية لمكافحة حرائق الغابات في الجزائر

2022-06-16 / 19:56
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هبة بريس _ ع ع

أفادت مصادر إعلامية جزائرية عن وصول طائرة إطفاء من طراز “Berieve BE 200” مستأجرة لمدة ثلاثة أشهر من روسيا إلى مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة، وذلك بهدف المضي في عمليات إطفاء حرائق الغابات التي تتعرض لها البلاد.

وأشار وزير الداخلية أنه “بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تم اللجوء إلى حل الاستئجار لدى بعض الدول في العالم وكان هناك رد من دولة واحدة واليوم هذه الطائرة موجودة هنا في الجزائر”.

وقال بلجود إن “الطائرة استأجرت لمدة ثلاثة أشهر، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل”، موضحا أنها “قاذفة فريدة في العالم، ذات قدرة كبيرة، يمكنها التدخل في جميع الأماكن”، الأمر الذي يقدم “وسيلة إضافية للبلاد وأيضا وسيلة إضافية لمساعدة عناصر الحماية المدنية”.

وكان الرئيس الجزائري كان قد حث في العام الماضي على اقتناء أربع طائرات إطفاء من طراز “Berieve BE 200″، في سبيل مكافحة الحرائق غير انه لحد الان لم تصل اي من الطائرات ما يعني ان دعم البوليساريو ماليا ادخل الجزائر عنق الزجاجة

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