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الجزائر تطلب من الجيش الروسي تدريب عناصر “البوليساريو”

2022-06-16 / 19:33
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هبة بريس _ الرباط

كشف تقرير صحفي ” أن الجزائر طلبت من روسيا تدريب عناصر جبهة “البوليساريو” الانفصالية من أجل اعتراض الطائرات المسيرة.

وجاء في التقرير إن السلطات الجزائرية عرضت “بشكل غير رسمي” على روسيا تدريب العشرات من عناصر جبهة البوليساريو عسكريا،

وأبرز تقرير لموقع “مغرب أنتلجنس أن الهدف الأساسي من هذا التدريب هو تمكين عناصر “البوليساريو” من “تعلم تقنيات الحرب والرد على الطائرات بدون طيار التي تستخدمها القوات المسلحة الملكية في العمليات العسكرية ضد توغلات البوليساريو

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    ماذا يكون الرد المغرب !!!؟؟؟
    كما فعل مع إيران، سيصف روسيا بالدولة الإرهابية أو الشيوعية ويقطع علاقته معها.

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