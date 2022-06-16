ماكرون يدعو روسيا للسماح للأمم المتحدة بتنظيم تصدير الحبوب من أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس وبرلين وروما تدعو موسكو للسماح للأمم المتحدة بتنظيم تصدير الحبوب من أوكرانيا.

ووصل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى أوكرانيا يوم الخميس، حيث عقدوا اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في كييف: “ندعو رسميا من كييف روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، للسماح للأمم المتحدة بتنظيم إمدادات الحبوب”.

وتحدثت الأمم المتحدة مرارا عن خطر حدوث أزمة غذائية بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمعارضة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، في حين رفضت موسكو بشكل قاطع هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب، فخلافا للحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بتلغيم البحر الأسود، ما عرقل نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.

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