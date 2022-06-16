فشل الديبلوماسية ..الجزائر تستبعد تطبيع العلاقات مع إسبانيا

هبة بريس _ الرباط

قال عمار بلاني في تصريحات لجريدة “كونفيدنسيال” الإسبانية، إنه سيتعين انتظار حكومة جديدة لإنهاء الأزمة بين الجزائر واسبانيا ولا ترى الجزائر أي أفق لحل أزمتها مع إسبانيا ما دامت الحكومة الحالية في مدريد مستمرة.

وأبرز بلاني أن “التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الوزير خوسيه مانويل ألباريس ونائبة رئيس الوزراء، وزيرة الاقتصاد نادية كالفينيو تدمر بشكل قاطع أي إمكانية لتطبيع العلاقات مع حكومة غير موثوقة تمارس الكذب والهروب إلى الأمام”

. ويشير كلام الدبلوماسي الجزائري إلى تصريحات وزيرة الاقتصاد والنائب الأول لرئيس الوزراء نادية كالفينو التي ذكرت أن روسيا هي من دفعت الجزائر للتحرك ضد إسبانيا.

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