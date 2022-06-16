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البنزين في الدول العربية… المغرب الأغلى وليبيا الأرخص

2022-06-16 / 18:08
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هبة بريس _ الرباط

أثارت أسعار النفط الخام المرتفعة هذا العام ضغوطا تضخمية حادة في دول العالم، وباتت تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين في جميع الدول تقريبا، لكن استشعار الضغوط المرتبطة بتكاليف الوقود كانت متباينة من مكان لآخر.

في غضون ذلك، وصل متوسط سعر البنزين في العالم إلى 1.44 دولار للتر، وعلى الصعيد العربي كانت الأسعار متباينة بشكل واضح من دولة لأخرى، فمثلا تصدر المغرب قائمة أغلى أسعار البنزين في العالم العربي وجاءت ليبيا في ذيل التصنيف، بحسب بيانات موقع “غلوبال بترول برايسيس”.

وفيما يلي لأغلى أسعار البنزين في بعض الدول العربية بحلول يونيو/ حزيران 2022:
1- المغرب 1.68 دولار
2- الأردن 1.64 دولار
3- لبنان 1.42 دولار
4- السودان 1.26 دولار
5- الإمارات 1.09 دولار
6- تونس 0.75 دولار
7- عمان 0.62 دولار
7- السعودية 0.62 دولار
8- قطر 0.57 دولار
9- البحرين 0.53 دولار
10- مصر 0.52 دولار
11- العراق 0.51 دولار
12- الكويت 0.34 دولار
13- الجزائر 0.31 دولار
14- سوريا 0.28 دولار
15- ليبيا 0.03 دولار

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‫30 تعليقات

  1. ليس هناك أي علاقة بين الدول في وضعية معيشتهم مقارنة مع معيشتنا في المغرب هذآ دليل غير كافي لاثبات هذا الارتفاع الكبير الذي عرفه المغرب خلال هذه الأيام…

  2. اتقوا الله فينا وفغ جيوبنا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة ارحمونا…

  3. زيادات في الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو الى أي حد ستصلون بنا الجيوب فارغة والاجور منخفضة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  4. نطالب بانخفاض أسعار المحروقات والزيادة في الأجور والمعاشات وليس التفاهات والقرارات التافهة…

  5. توفير العيش الجيد للشعب هو سر نجاح الحكومة ولكن حكوماتنا ينهجون سياسة الهروب الى الامام وهي سياسة فاشلة من زمان و بهدا يصبح الشعب ضحية سياسة تركاتها

  6. بهذه الزيادات المهولة في المحروقات يسببون خطورة على الإقتصاد الوطني بالمغرب لهذا اسرعوا في ايجاد حلول مناسبة للقضاء على الوضعية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً…

  7. الزمن قهرنا والمعيشة القاسية التي نعيشها دمرت الإقتصاد الوطني بالمغرب فأين ستصلون بنا بهذه الزيادات المهولة في المحروقات وحسبنا آلله ونعم الوكيل..

  8. إنه الجشع الذي يسيطر على اباطرة البترول في المغرب…اغناء الفني وافقار الفقير وقشر جلده عن عظمه…لا أدري إلى أين… الأمور أصبحت لا تطاق…!

  9. وما فائدة التعليق وأصحاب القرار لا يسمعون ولايرون ولايفهمون نحن في واد وهم في واد والطمة الكبرى انهم يقولون ان سياستهم اجتماعية فماذا لو لم تكن كذلك ماذا سيحل بنا

  10. المغاربة ميسرة عندهم الفلوس هانية…غادية وكاترين..حنا عندنا الطغاة ديالنا دايرين مبغاو..حسبنا الله ونعم الوكيل..

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