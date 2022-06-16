البنزين في الدول العربية… المغرب الأغلى وليبيا الأرخص

هبة بريس _ الرباط

أثارت أسعار النفط الخام المرتفعة هذا العام ضغوطا تضخمية حادة في دول العالم، وباتت تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين في جميع الدول تقريبا، لكن استشعار الضغوط المرتبطة بتكاليف الوقود كانت متباينة من مكان لآخر.

في غضون ذلك، وصل متوسط سعر البنزين في العالم إلى 1.44 دولار للتر، وعلى الصعيد العربي كانت الأسعار متباينة بشكل واضح من دولة لأخرى، فمثلا تصدر المغرب قائمة أغلى أسعار البنزين في العالم العربي وجاءت ليبيا في ذيل التصنيف، بحسب بيانات موقع “غلوبال بترول برايسيس”.

وفيما يلي لأغلى أسعار البنزين في بعض الدول العربية بحلول يونيو/ حزيران 2022:

1- المغرب 1.68 دولار

2- الأردن 1.64 دولار

3- لبنان 1.42 دولار

4- السودان 1.26 دولار

5- الإمارات 1.09 دولار

6- تونس 0.75 دولار

7- عمان 0.62 دولار

7- السعودية 0.62 دولار

8- قطر 0.57 دولار

9- البحرين 0.53 دولار

10- مصر 0.52 دولار

11- العراق 0.51 دولار

12- الكويت 0.34 دولار

13- الجزائر 0.31 دولار

14- سوريا 0.28 دولار

15- ليبيا 0.03 دولار

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