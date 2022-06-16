البنزين في الدول العربية… المغرب الأغلى وليبيا الأرخص
أثارت أسعار النفط الخام المرتفعة هذا العام ضغوطا تضخمية حادة في دول العالم، وباتت تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين في جميع الدول تقريبا، لكن استشعار الضغوط المرتبطة بتكاليف الوقود كانت متباينة من مكان لآخر.
في غضون ذلك، وصل متوسط سعر البنزين في العالم إلى 1.44 دولار للتر، وعلى الصعيد العربي كانت الأسعار متباينة بشكل واضح من دولة لأخرى، فمثلا تصدر المغرب قائمة أغلى أسعار البنزين في العالم العربي وجاءت ليبيا في ذيل التصنيف، بحسب بيانات موقع “غلوبال بترول برايسيس”.
وفيما يلي لأغلى أسعار البنزين في بعض الدول العربية بحلول يونيو/ حزيران 2022:
1- المغرب 1.68 دولار
2- الأردن 1.64 دولار
3- لبنان 1.42 دولار
4- السودان 1.26 دولار
5- الإمارات 1.09 دولار
6- تونس 0.75 دولار
7- عمان 0.62 دولار
7- السعودية 0.62 دولار
8- قطر 0.57 دولار
9- البحرين 0.53 دولار
10- مصر 0.52 دولار
11- العراق 0.51 دولار
12- الكويت 0.34 دولار
13- الجزائر 0.31 دولار
14- سوريا 0.28 دولار
15- ليبيا 0.03 دولار
7 تعليقات
اخنوش ناوي اشعل الفتنة فالبلاد مند ان اصبح رئيس الحكومة زاد فكولشي لكن تاكدوا ايها الشعب المغربي انه هو اول من سيحترق بنار الفتنة
نحن في نظر الحكام لسنا دولة عربية متخلفة ولا فقيرة ولا نتوفر على ارادة وعقل, وكل من قال العكس سيتم إسكاته وإعلاء الصوت الخارجي على الشعب الغريب وهذا ما قبله المواطن.
ليس بغريب سعر البترول في المغرب. الوزير الاول هو من يحتكر سوق البترول.
الحمد لله ان المطبلين للديمقراطية بوطننا المنكوب بحكومته المنتخبة الصورية و حكومته الفعلية غير المنتخبة لم يعد الكذب والتدليس ينفعانهم في شيء ، وانفضحوا امام العالم…وهؤلاء الذين استبشروا خير بزوال حكومة اتباع صاحب الملايين السبعة ووصول حكومة امبراطور النفط والغاز المقرب من الحكم عليهم ان يخجلوا من الرتبة التي يحتلها بلدنا بين الدول العربية غير البترولية الاقل منه موارد طبيعية وموقعا….الحمد لله الذي احيانا حتى راينا ان الجمع بين المال والسلطة هو خراب للاقتصاد وتغلغل للديكتاتورية والعبودية ونهاية لاحلام الطبقة المتوسطة في العيش الكريم وايذان بلحوقها بالطبقة الفقيرة التي ظلت تعاني منذ بزوغ شمس ما سمي استقلالا…
تعليقي بسيط جدا ومباشر:
إن شركات البترول العاملة في المغرب تستغل الظرف وتسرقنا وتسرقنا وتسرقنا ولا من يحمينا من ابتزازهم. الحكومة تعطيهم الضوء الأخضر لسرقتنا .إذن من يحمي الشعب من غول المحروقات ؟الجواب لا أحد لأن رأس الغول هو الذي يقرر….
اللهم إن هذا لمنكر.حسبنا الله فيكم ….
اعتقد أن هذآ الارتفاع الساروخي في المحروقات راجع إلى مصلحة السيد اخنوش والشعب هو من يؤدي الثمن ويتحمل المسؤولية كلها…
لا يعقل هذه الأرقام القياسية المستخدمة لسعر برميل نفط بهذه الاسعار على صعيد الدول العربية والغربية هههههههههههه.