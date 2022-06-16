أخنوش يستقبل وزير خارجية السعودية ويناقشان تعزيز التعاون

2022-06-16 / 17:22
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هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 16 يونيو 2022، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وشكل هذا اللقاء، مناسبة لتجديد التأكيد على علاقات التعاون الجيدة التي تربط بين البلدين، والتي تحظى برعاية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصـره الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اَل سعود.

وفي بداية الاجتماع نوه السيد رئيس الحكومة بالموقف السعودي الداعم، وباستمرار، لوحدة المغرب الترابية، كما تحدث الجانبان على أهمية عقد دورة جديدة للجنة العليا المشتركة المغربية السعودية، باعتبارها الآلية الرئيسية للتعاون بين البلدين، والتي تعد خطوة مهمة نحو تنشيط مسارات التعاون الثنائي وإعطائه زخما جديدا، خاصة في ظل الرغبة الصادقة والمشتركة للبلدين والإمكانيات التي توفرها اقتصاداتهما.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون الاقتصادي وتشجيع مبادرات الاستثمار، مؤكدين على أهمية تعزيز انخراط الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين، في هذه الدينامية، مما سيفتح آفاقا جديدة وواعدة أمام تقوية وتطوير وتوسيع إطار التعاون الثنائي بين المملكتين.

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تعليق واحد

  1. هيا يا اخنوش كن سياسيا و احضر البترول من السعودية بأرخص ثمن و شغل لاسامير
    تكفينا هذه الاجتماعات بدون فائدة ترجع على المواطن
    البترول في السعودية مثل الماء

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