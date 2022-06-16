أخنوش يستقبل وزير خارجية السعودية ويناقشان تعزيز التعاون

2022-06-16 / 17:22
0
هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 16 يونيو 2022، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وشكل هذا اللقاء، مناسبة لتجديد التأكيد على علاقات التعاون الجيدة التي تربط بين البلدين، والتي تحظى برعاية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصـره الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اَل سعود.

وفي بداية الاجتماع نوه السيد رئيس الحكومة بالموقف السعودي الداعم، وباستمرار، لوحدة المغرب الترابية، كما تحدث الجانبان على أهمية عقد دورة جديدة للجنة العليا المشتركة المغربية السعودية، باعتبارها الآلية الرئيسية للتعاون بين البلدين، والتي تعد خطوة مهمة نحو تنشيط مسارات التعاون الثنائي وإعطائه زخما جديدا، خاصة في ظل الرغبة الصادقة والمشتركة للبلدين والإمكانيات التي توفرها اقتصاداتهما.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون الاقتصادي وتشجيع مبادرات الاستثمار، مؤكدين على أهمية تعزيز انخراط الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين، في هذه الدينامية، مما سيفتح آفاقا جديدة وواعدة أمام تقوية وتطوير وتوسيع إطار التعاون الثنائي بين المملكتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يجدد دعمه لترشيح الرياض لاستضافة معرض “إكسبو 2030 ”

المغرب يجدد دعمه لترشيح الرياض لاستضافة معرض “إكسبو 2030…

2022-06-16 / 17:03
Photo of إصابة الملك محمد السادس بكورونا

إصابة الملك محمد السادس بكورونا

2022-06-16 / 16:56
Photo of مزور يقدم لمجلس الحكومة تفاصيل تثمين المناطق الصناعية بالمملكة

مزور يقدم لمجلس الحكومة تفاصيل تثمين المناطق الصناعية بالمملكة

2022-06-16 / 16:41
Photo of بوريطة: العلاقات المغربية السعودية قائمة على وشائج الصداقة والتضامن

بوريطة: العلاقات المغربية السعودية قائمة على وشائج الصداقة والتضامن

2022-06-16 / 16:33
Photo of السعودية تجدد تأكيدها على موقفها الداعم لمغربية الصحراء

السعودية تجدد تأكيدها على موقفها الداعم لمغربية الصحراء

2022-06-16 / 16:00
Photo of اتفاقية شراكة بين المغرب و القمر المتحدة لمنع التهرب و الازدواج الضريبي

اتفاقية شراكة بين المغرب و القمر المتحدة لمنع التهرب…

2022-06-16 / 15:48
Photo of الحكومة تصادق على تسوية وضعية الموظفين الملحقين لدى الدول الأجنبية

الحكومة تصادق على تسوية وضعية الموظفين الملحقين لدى الدول…

2022-06-16 / 15:28
Photo of بوريطة يجري محادثات مع نظيره السعودي

بوريطة يجري محادثات مع نظيره السعودي

2022-06-16 / 13:25
Photo of السينغال: مخطط الحكم الذاتي “الإطار الملائم” لحل نزاع الصحراء

السينغال: مخطط الحكم الذاتي “الإطار الملائم” لحل نزاع الصحراء

2022-06-16 / 11:54
Photo of أمزازي و أوزين و مبديع.. صراع ثلاثي لخلافة العنصر على رأس الحركة الشعبية

أمزازي و أوزين و مبديع.. صراع ثلاثي لخلافة العنصر…

2022-06-16 / 11:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق