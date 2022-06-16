المغرب يجدد دعمه لترشيح الرياض لاستضافة معرض “إكسبو 2030 ”

هبة بريس

جدد المغرب دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية العاصمة الرياض لاستضافة معرض “إكسبو 2030 “.

وأوضح محضر اجتماع الدورة ال 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية أن اللجن أكدت على أهمية تنسيق مواقف البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الجانبان على مواصلة دعم ترشيحات البلدين في هذه المنظمات.

كما اتفقت اللجنة، يضيف المصدر ذاته، على اعتماد اَلية مرنة يتم من خلالها تبادل المعلومات مسبقا حول ترشيحات البلدين في بداية كل سنة لضمان الدعم اللازم لها في الوقت المناسب.

ورحبت اللجنة بتعزيز التعاون على المستوى المتعدد الأطراف، وفي هذا الإطار أخبر الجانب المغربي نظيره السعودي باعتزام المملكة المغربية احتضان مؤتمر على مستوى عال حول موضوع الدبلوماسية الصحية والاستجابة للطوارئ، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وجمهورية رواندا، وعبر عن تطلعه لمشاركة فعالة للمملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر الهام.

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