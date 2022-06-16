إصابة الملك محمد السادس بكورونا
هبة بريس
أعلن بلاغ للديوان الملكي، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض.
وذكر البروفيسور لحسن بليماني الطبيب الشخصي للملك، وفق بلاغ الديوان، أن الطبيب حدد بفترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.
نتمنى الشفاء العاجل لعاهل البلاد .
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27 تعليقات
اللهم اشف ملكنا محمد السادس واحفظه يارب
نتمنى الشفاء العاجل يارب لملكنا الحبيب
Allah ychafih
اللهم شفاءا لا يغادره سقما..
ربي احفضو لنا حامي البلاد. 🌹
اللهم احفظ ملكنا بما حفظت به الذكر الحكيم يارب
اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.
اللهم يا شافي يا معافي اشف ملكنا الحبيب وابعد عنه وعن أسرته الصغيرة والكبيرة كل مكروه .. اللهم آمين يارب العالمين
طهور ان شاء الله ونرجو من الله الشفاء العاجل له و لمرضى المسلمين